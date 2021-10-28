Волгоград, 28 октября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Высшей награды Волгоградской области удостоен митрополит Герман (Геннадий Тимофеев). Соответствующее постановление принято 28 октября в региональном парламенте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облдумы.

Https://volgoduma.ru/ Почётный гражданин Волгоградской области

Священнослужитель почти 28 лет возглавлял Волгоградскую и Камышинскую епархию. С предложением удостоить его высшей наградой региона выступил губернатор Андрей Бочаров. Звание «Почётный гражданин Волгоградской области» митрополиту присвоено «за выдающиеся заслуги в сохранении и приумножении духовных и культурных традиций, значительный вклад в дело восстановления исторической памяти, многолетнюю просветительскую деятельность, направленную на укрепление межконфессионального согласия в Волгоградской области».

Митрополит Герман также является почётным гражданином города-героя Волгограда, награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Дружба народов», орденом Почёта, медалями «Мир. Дружба. Согласие» и «За заслуги перед Волгоградской областью». Сейчас

С 2018 года 83-летний священнослужитель пребывает на покое в Волгограде.