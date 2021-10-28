Ярославль, , 16:51 — REGNUM Кировский суд Ярославля признал незаконными приказы департамента охраны объектов культурного наследия об отказе в выявлении двух новых памятников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор АНО «Наследие Ярославии» Семён Тараев.

Дом для инженерно-технических работников Ярославского автомобильного завода

Ранее общественники обратились в департамент с просьбой признать объектами культурного наследия два дома в Ярославле по адресам Московский проспект, д. 61а и ул. Советская 21 («Дом для инженерно-технических работников Ярославского автомобильного завода»). Оба дома являются яркими образцами сталинского неоклассицизма. Однако департамент посчитал, что здания не достойны статуса памятника. Тогда Семён Тараев обратился в суд с требованием обязать департамент включить дома в перечень объектов культурного наследия.

«Решением суда здания не были включены в список выявленных объектов культурного наследия, но обязанность рассмотреть заявления повторно является победой ярославской градозащиты и первым прецедентом в нашей области с оспариванием отрицательного решения департамента о наличии историко-культурной ценности. Для многих историков, архитекторов, реставраторов очевидна ценность этих зданий. Так, доктор архитектуры, Наталья Сергеевна Сапрыкина в своей книге «Советская архитектура Ярославля: Реальность и виртуальность» указывает, что дом на ул. Советской 21 и памятник В.И. Ленину стал одним из лучших примеров синтеза монументальной скульптуры и архитектуры», — сообщил директор АНО «Наследие Ярославии» Семён Тараев.

Ранее в Ярославле были случаи, когда облик «сталинских» домов искажался во время реконструкции или ремонта. При этом повлиять на собственников ни власть, ни общественники не могли из-за отсутствия статуса объекта культурного наследия.

«Да, для нас это победа, но со слезами на глазах. Нам особенно больно от того, что вместо продуктивного сотрудничества и открытости, департамент жестко диктует свою волю и обращает внимание на мнение общественности лишь в удобных ситуациях. Мы очень часто получаем пустые отписки и тяжелое дыхание в трубку в ответ на волнующие общественность вопросы. Вместо совместной работы на благо культурного наследия нам приходится судиться с, казалось бы, нашим главным союзником», — сказал Семён Тараев.

Общественник надеется, что после решения суда департамент включит дома в список памятников.

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