Владимир, 28 октября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Общепиту во Владимирской области с 30 октября разрешат принимать посетителей с 6:00 до 23:00. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пименов Юрий. В кафе

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Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Владимирской области «О введении режима повышенной готовности». С 30 октября деятельность предприятий общественного питания разрешается только 06:00 до 23:00. В другое время возможно только обслуживание навынос и доставка заказов.

Также с 30 октября ночным клубам и дискотекам региона разрешат работать с 06:00 до 23:00.