Минск, , 16:49 — REGNUM После отказа западных компаний поставлять двигатели и другие комплектующие на «Белорусский автомобильный завод» принято решение об оснащении белорусских карьерных самосвалов двигателями «Уральского дизель-моторного завода» (российский холдинг «Синара-транспортные машины»). Об этом 28 октября в Минске заявил зампред белорусского правительства Юрий Назаров.

Самосвал «БелАЗ» Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусское госпредприятие «БелАЗ» находится под санкциями Евросоюза и США. От сотрудничества с ним отказались Cummins, Rolls-Royce, Becker Group, Liebherr, Danfoss, Mercedes и другие компании.

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Назаров сообщил также что в процессе поиска «альтернативных поставщиков комплектующих изделий» жодинский «БелАЗ» подписал контракт на импорт 139 моторокомплектов двигателей от «альтернативного производителя» — в дополнение к соглашению с УДМЗ, предусматривающем производство двигателей для белорусских карьерных самосвалов.

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«Для организации в стране собственного производства двигателей для техники «БелАЗ», «Минского тракторного завода» (МТЗ), «Гомсельмаша», «Минского завода колесных тягачей» (МЗКТ), «Минским моторным заводом» совместно с китайской компанией прорабатывается проект по созданию двигателей мощностью 450 л.с. и выше», — рассказал зампред правительства Белоруссии.

Он сообщил также, что предпринимаются усилия по обходу западных санкций в части сбыта белорусской продукции машиностроения, нефтеперерабатывающей и других отраслей.

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