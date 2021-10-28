Вашингтон, 28 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден хочет продемонстрировать усилия Штатов в борьбе с изменением климата во время конференции ЕС в Шотландии. Однако продолжающийся конфликт в Сенате по поводу законопроекта о достижении климатических целей президента может помешать выступлению Байдена на международной арене, сообщает 28 октября Reuters.

(сс) Gage Skidmore Джо Байден

Байден отправится в Европу 28 октября на саммит G20 в Риме, после которого состоится встреча мировых лидеров в Глазго, посвященная усилиям стран по спасению планеты на фоне повышения температуры.

Байден надеялся похвастаться своим законопроектом, с помощью которого США сократят выбросы парниковых газов на 50−52% к 2030 году по сравнению с уровнем 2005 года. Это могло бы подать пример другим странам.

Законопрорект предполагает выделение миллиардов долларов на чистую энергию, однако некоторые аспекты программы, — такие, как вознаграждение электроэнергетических компаний за инвестиции в возобновляемые источники энергии, — были вычеркнуты из проекта Байдена.

По состоянию на вечер 27 октября демократам в палате представителей США не удалось добиться соглашения по поводу законопроекта, что вынуждает Байдена покинуть Вашингтон без завершенной сделки. И хотя демократы уверены, что проект будет согласован в ближайшие дни, факт отсутствия утвержденного закона помешает Байдену убедить мир в том, что он выполнит свои обещания по сокращению выбросов углекислого газа.