Москва, 28 октября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. В трёх московских аэропортах задержали и отменили 28 авиарейсов, сообщает 28 октября сервис «Яндекс.Расписания».

Анна Алябьева ИА REGNUM Самолет

По данным на 16:45, во «Внуково» задержали пять рейсов, три отменили, в «Домодедово» девять задержали, два отменили, в «Шереметьево» шесть задержали и три отменили. Ещё в одной воздушной гавани Московского региона, в «Жуковском», изменений в расписании не зафиксировано.

Отметим, что с 21:00 28 октября в Москве ожидается сильный туман, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.