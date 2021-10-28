Краснодар, , 16:47 — REGNUM Полностью ликвидирован пожар в трёхэтажном здании магазина на улице Уральской в Краснодаре 28 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Спасатели сражались с огнём пять часов.

Пожар Pixabay.com

Сообщение о пожаре поступило диспетчеру в 11:07 28 октября. Прибывшие на место подразделения установили, что горит первый этаж. Из здания эвакуированы 11 человек посетителей и персонала.

Площадь возгорания изначально была 500 кв. м, затем увеличилась до 800 кв. м, по уточненной информации. В 13:18 ликвидация открытого горения. В 16:02 объявлена полная ликвидация пожара.

На тушении пожара работали почти 150 человек. В результате возгорания никто не погиб и не пострадал.

Причины пожара выясняются — на месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. По факту пожара проверку начала прокуратура.