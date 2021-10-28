Тула, , 16:47 — REGNUM 28 октября пресс-служба тульского «Арсенала» сообщила, что информация о том, что московский «Спартак» интересуется 20-летним атакующим полузащитником молодежной сборной России U21 Даниилом Хлусевичем, не соответствует действительности.

Празднование гола Хлусевича

Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно Хлусевичем интересовались московские «Спартак» и ЦСКА.

В текущем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в четырнадцати матчах за «Арсенал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Хлусевич выступает за «пушкарей» с 1 января 2018 года после ухода из «Краснолесья» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость российского полузащитника составляет 2 миллиона евро.