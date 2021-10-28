Таллин, , 16:43 — REGNUM Министерство обороны Эстонии поможет больницам страны, направив в ковид-отделения военных медиков и аппараты для искусственной вентиляции легких. Об этом говорится в письме главы ведомства Калле Лаанета, направленном министерству здравоохранения.

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«Силы обороны готовы поддерживать разрешение гражданских кризисов, и в сегодняшней сложной ситуации мы должны, прежде всего, поддержать медицинскую систему, чтобы спасти жизни. Мы также готовы привлечь к этому резервистов», — заявил министр обороны.

Он сообщил, что силы обороны республики выделили Таллинской центральной больнице десять аппаратов ИВЛ. В ближайшем будущем в другие медучреждения Эстонии будут переданы еще 15 аппаратов.

Как сообщил подполковник Тарго Лусти, главный врач Сил обороны, пять призывников, прошедших подготовку в качестве фельдшеров Сил обороны, продолжат службу в Северо-Эстонской региональной больнице.

Очередные призывники завершат подготовку в качестве парамедиков в начале декабря нынешнего года и будут готовы помочь в случае необходимости, отмечается в письме из министерства обороны.