София, , 16:42 — REGNUM Сотрудники таможенного управления Болгарии задержали в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе грузовик, перевозивший из Турции в страну крупную партию ядохимикатов сельскохозяйственного назначения. Об этом 28 октября сообщила софийская газета «Сега».

Арест Pixabay.com

По официальным данным, запрещенные препараты были спрятаны в контейнерах с туалетной бумагой, кондиционерами для белья и моющими средствами. В ходе проверки эксперты изъяли 21 381 бутылку и пакеты с пестицидами. Общая сумма незаконно ввезенных в Болгарию химических веществ составила 321 000 левов ($190 тысяч). Водитель транспортного средства арестован, ему грозит тюремное заключение на срок до 3-х лет.

Предполагается, что контрабандный товар был упакован в Стамбуле и предназначался для одной из крупных фирм в Софии. Как утверждают правоохранители, подобная схема поставок действовала в регионе около года.

«Мы раз и навсегда перекрыли этот канал», — говорится в заявлении Главного таможенного управления Болгарии.