Санкт-Петербург, , 16:50 — REGNUM На фармацевтической базе Петербурга полностью закончились запасы однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Это официально подтвердили 28 октября в городском комитете по здравоохранению.

Объявление в одном из пунктов вакцинации Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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На странице губернатора Александра Беглова в соцсети подписчики пожаловались на то, что «Спутник Лайт» отсутствует во всех пунктах вакцинации Петербурга.

«Я хочу привиться Спутником Лайт, так как уже переболела ковидом, и кьюар-код устарел. По постановлению требуется иметь кьюар-коды, а вакцины нет. Запись в поликлиниках ведется аж на конец ноября! Как вакцинироваться тогда?!», — спросила губернатора пользователь под ником «Александра Барышник».

На странице губернатора ей ответили с официального аккаунта комитета по здравоохранению Петербурга.

«Поставки вакцины зависят от Министерства здравоохранения, так как именно оно распределяет вакцину по регионам. Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — признали в городском комздраве.

Там отметили, что вакцинацию и повторную вакцинацию от COVID-19 можно любой вакциной, зарегистрированной в установленном порядке.

«В Санкт-Петербурге широко доступна вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V) и на данный момент идет массовая вакцинация этой вакциной. Вакцина есть, пожалуйста, приходите вакцинироваться», — предложили в комздраве.

Напомним, за предыдущие сутки от коронавирусной инфекции в Петербурге привиты 21 579 человек. За время кампании по вакцинации полностью завершили цикл вакцинации 1 млн 876 тыс. 591 горожан.

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