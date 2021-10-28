Рига, , 16:38 — REGNUM Национальный парламент Латвии Сейм поддержал предложение правительства резко увеличить зарплаты чиновников. Об этом говорится в заявлении партии «Русский союз Латвии», которая осудила такое решение.

Евро (сс) Huhu Uet

«Рост зарплат запланирован после выборов Сейма, которые пройдут в 2022 году. Таким образом партии правящей коалиции подкупают своих избирателей, работающих в государственных учреждениях, и мотивируют их голосовать за тех, кто сейчас навязал решение о росте зарплат», — говорится в заявлении.

Такой демонстративный «подкуп госслужащих» является манипуляцией и игрой против оппозиции, считают в «Русском союзе Латвии».

«В настоящее время, когда народ попал под двойной удар — кризиса, связанного с пандемией, и резкого удорожания энергоресурсов, решение об увеличении зарплат министров и других работников исполнительной власти на 40% выглядит особо циничным и вызывающим», — отметили в партии.

В «Русском союзе Латвии» заявили, что повышение зарплат чиновников не может опережать рост доходов населения страны в целом, а должно следовать за общим повышением зарплат и быть пропорциональным ему. При этом доходы руководителей госучреждений должны быть привязаны к размеру минимальной зарплаты.

«Правящие политики обосновывают свое решение якобы возникшим дефицитом квалифицированных сотрудников в госсекторе. Если бы национальная элита действительно была заинтересована в привлечении талантливых людей на госслужбу, то она бы отказалась от неписанных законов расовой дискриминации, которые ограничивают доступ для русских граждан Латвии на госслужбу», — говорится в заявлении.

Однако, делает выводы «Русский союз Латвии», правящие националистические партии не идут на такой шаг, предпочитая «создавать все более комфортные условия для своих родственников и друзей, оккупировавших все государственные учреждения».