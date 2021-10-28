Москва, 28 октября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Развитие в РФ внутреннего туризма при отсутствии зарубежной альтернативы значительно увеличило спрос на пользование платными автомобильными дорогами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал планы российского Минтранса повысить тариф за проезд автомашин по платным трассам. Свое решение инициаторы этих шагов обосновывают тем, что нынешний средний показатель тарифа ниже европейского.

sarangib Платная дорога

«Развитие внутреннего туризма при отсутствии зарубежной альтернативы значительно увеличило спрос на пользование платными автомобильными дорогами. Это особенно было заметно в этом сезоне на трассах М-4 и М-11. Напомним, что в этом году уже произошло повышение стоимости проезда на этих трассах: сохраняя базовые тарифы, «Автодор» отменил действовавшие ранее льготы за проезд в ночное время и использование транспондера. С одной стороны, максимальные тарифы не изменились, с другой — ночные тарифы выросли более чем на 40%, а дневные — на 23%», — сказал Завьялов.

При этом он подчеркнул, что управление тарификацией платных автодорог для регулирования трафика и поправки на инфляцию — это обычная практика во всех странах.

«Однако сейчас речь идет о глобальном повышении стоимости проезда — более чем на 30%, причем не с целью управления существующими объектами, а с целью финансирования будущих проектов развития дорожной инфраструктуры, — сказал Завьялов. — При этом сравнение тарифа с европейским в данном случае не вполне уместно. Уровень развития инфраструктуры на наших платных автобанах еще очень далек до европейского».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что повышение тарифов на проезд по платным дорогам почувствуют все жители России.