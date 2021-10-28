Вьентьян, , 16:37 — REGNUM Полиция Лаоса в районе так называемого «Золотого треугольника» изъяла рекордную за всю историю Азии партию наркотиков. Об этом в четверг агентству Reuters сообщили два источника в сфере безопасности в Таиланде.

Конфискованные наркотики The National Crime Agency

В среду, 27 октября, в районе, граничащем с Таиландом и Мьянмой, полиция остановила грузовик, перевозивший ящики с пивом. В нём было обнаружено более 55 миллионов таблеток метамфетамина и более 1,5 тонн кристаллического метамфетамина.

«Безусловно, крупнейшим изъятием в истории Восточной и Юго-Восточной Азии» назвал произошедшее региональный представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Юго-Восточной Азии Джереми Дуглас.

По словам Дугласа, всплеск наркотрафика в Лаосе вызван изменением маршрутов контрабанды в Мьянме, из-за беспорядков в приграничных районах этой страны после происшедшего в феврале переворота. «Это связано с нарушением безопасности и управления в «Треугольнике» и Мьянме — последствия поражают регион», — сказал он.

«Золотым треугольником» называют район на северо-востоке Мьянмы, граничащий с Таиландом и Лаосом, имеющий долгую историю центра производства наркотиков, распространяемых азиатскими преступными синдикатами вплоть до Японии и Новой Зеландии.