Москва, , 16:35 — REGNUM Политика Банка России создает помехи для развития производства и сферы услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил глава муниципального округа Тверской (город Москва), член «Партии роста» Яков Якубович. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что для замедления инфляции необходима более жесткая денежно-кредитная политика.

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«ЦБ РФ проводит жесткую ДКП для подавления монетарными инструментами спроса на деньги со стороны финансовых институтов, предполагая спекулятивный характер такого спроса. При этом такая политика сокращает доступ реального сектора к финансированию инвестиционных программ, в первую очередь долгосрочных, а значит, создаёт помехи, ещё точнее — препятствует развитию производства и сферы услуг, — сказал Якубович. — При этом политика ЦБ РФ недостаточно эффективна даже для выполнения поставленной ему задачи таргетирования инфляции. Структура инфляции в настоящее время включает в себя большое количество факторов немонетарного характера».

Как полагает эксперт, более жёсткая ДКП вряд ли приведёт к существенному снижению инфляции по причине большего влияния на инфляцию немонетарных факторов, но приведёт к усилению депрессии инвестиционной деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, чем обернется ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.