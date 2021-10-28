Москва, 28 октября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Политика Банка России создает помехи для развития производства и сферы услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил глава муниципального округа Тверской (город Москва), член «Партии роста» Яков Якубович. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ РФ Алексея Заботкина о том, что для замедления инфляции необходима более жесткая денежно-кредитная политика.

C-ib.ru Банк России

«ЦБ РФ проводит жесткую ДКП для подавления монетарными инструментами спроса на деньги со стороны финансовых институтов, предполагая спекулятивный характер такого спроса. При этом такая политика сокращает доступ реального сектора к финансированию инвестиционных программ, в первую очередь долгосрочных, а значит, создаёт помехи, ещё точнее — препятствует развитию производства и сферы услуг, — сказал Якубович. — При этом политика ЦБ РФ недостаточно эффективна даже для выполнения поставленной ему задачи таргетирования инфляции. Структура инфляции в настоящее время включает в себя большое количество факторов немонетарного характера».

Как полагает эксперт, более жёсткая ДКП вряд ли приведёт к существенному снижению инфляции по причине большего влияния на инфляцию немонетарных факторов, но приведёт к усилению депрессии инвестиционной деятельности.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин рассказал, чем обернется ужесточение денежно-кредитной политики Банка России.