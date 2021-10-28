Красноярск, , 16:35 — REGNUM В Красноярском крае заболеваемость COVID-19 продолжает расти. За последние сутки зарегистрировано 647 случаев заражения коронавирусом, за предыдущие семь дней количество заразившихся на 100 тысяч населения увеличилось в 1,3 раза — со 112,1 до 140,6 соответственно. Об этом сообщил главный государственный санитарный врач по краю Дмитрий Горяев.

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«Хочу напомнить, что в настоящее время в крае уже действуют или вступят в силу с 30 октября ряд ограничений и обязанностей, направленных на предотвращение распространения инфекции и обусловленных ростом количества заболевших», — написал Горяев в своем телеграм-канале.

Так, в крае вводятся запрет на проведение публичных мероприятий, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан; ограничение на заполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, а также учреждений культуры и искусства — не более 50% от общей вместимости; обязанность для граждан в возрасте 65 лет и старше не покидать место жительства (пребывания) без необходимости и так далее.