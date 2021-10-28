Москва, 28 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. В настоящее время складывается впечатление, что Центральный банк пытается заполнить нишу биткоина с помощью цифрового рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой о том, что цифровой рубль улучшит доступность платежных сервисов.

Центробанк РФ Цифровой рубль

«Пока концепция цифрового рубля до конца не понятна большинству специалистов, — сказал Ковригин. — На сегодняшний момент складывается впечатление, что это попытка занять нишу биткоина как средства оборота. Если ЦБ создаст единую платформу и будет контролировать тарифы на оборот рубля, то, безусловно, одинаковые приемлемые для всех условия будут созданы. И в этом возможное преимущество цифрового рубля. Однако в первые годы цифровому рублю надо завоевать доверие».

Как пояснил экономист, если тарифы на оборот цифрового рубля будут выглядеть обоснованными, то для банков это не риск, а наоборот, дополнительная возможность получать комиссионные за транзакции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее цифровой рубль сравнили с колоколом, который звонит по современной системе управления финансами.