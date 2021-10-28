Нижний Новгород, , 16:34 — REGNUM Депутаты законодательного собрания Нижегородской области инициировали внесение в закон о правилах технического осмотра транспортных средств поправок, которые позволили бы освободить от этой обязанности большую часть автолюбителей. Об этом стало известно на заседании комитета по транспорту и дорожному хозяйству регионального парламента сегодня, 28 октября.

К техосмотру готов! (сс) rawpixel

Народные избранники предлагают отменить техосмотр автомобилей и мотоциклов, принадлежащих физическим лицам и использующихся ими сугубо в личных целях.

При этом процедура проверки технического состояния транспорта останется обязательной как для физических лиц, использующих свои машины и мотоциклы в коммерческих целях, так и для юридических лиц.

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