Москва, , 16:33 — REGNUM Инфляция в России в большей степени вызвана не повышенным спросом, а недостаточным предложением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ Алексея Заботкина, который обосновывая политику Банка России посетовал на «избыточный спрос», который будто бы оборачивается высокой инфляцией.

Инфляция Pixabay.com

«Большинство регуляторов в других странах не ужесточают политику, несмотря на общемировую тенденцию повышения инфляции. Нет в России сейчас никакого избыточного спроса. С чего он мог возникнуть? — поинтересовался Ковригин. — У нас что, резко повысилась средняя зарплата или уровень жизни достиг высочайших показателей? Да, покупатель мог активизироваться на рынке из-за так называемого эффекта отложенного спроса, но это кратковременно. А инфляция наша в большей степени вызвана не повышенным спросом, а недостаточным предложением. Немало предприятий либо закрылись, либо сократили объёмы деятельности в год локдауна».

Плюс к этому, как подчеркнул Ковригин, свою роль сыграл относительно слабоурожайный год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ковригин жестко раскритиковал денежно-кредитную политику Центрального банка.

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