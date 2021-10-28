Волгоградская школьница защитила ребёнка от стаи собак
Волгоград, 28 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Медалью Совета Федерации РФ удостоена ученица восьмого класса средней школы №10 города Волжского Волгоградской области. Она защитила пятилетнего ребёнка от нападения стаи собак, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе облдумы.
Девочка услышала крики о помощи и бросилась к малышу. Школьница сумела отогнать разъяренных животных. За этот отважный поступок восьмиклассницу удостоили медалью «За проявленное мужество» в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Награду и ценные подарки в зале Воинской и Трудовой славы Волгоградской области вручили девочке сенаторы РФ Сергей Горняков, Николай Семисотов и спикер регионального парламента Александр Блошкин.
Проект «Дети-герои» проводится Советом Федерации ежегодно с 2014 года.