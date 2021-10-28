Волгоград, 28 октября, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Медалью Совета Федерации РФ удостоена ученица восьмого класса средней школы №10 города Волжского Волгоградской области. Она защитила пятилетнего ребёнка от нападения стаи собак, сообщили ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе облдумы.

Https://volgoduma.ru/ Школьница-герой из Волжского

Девочка услышала крики о помощи и бросилась к малышу. Школьница сумела отогнать разъяренных животных. За этот отважный поступок восьмиклассницу удостоили медалью «За проявленное мужество» в рамках Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Награду и ценные подарки в зале Воинской и Трудовой славы Волгоградской области вручили девочке сенаторы РФ Сергей Горняков, Николай Семисотов и спикер регионального парламента Александр Блошкин.

«Самое главное, Анне присущи искренность и человечность, а её семья, родители сумели воспитать такую девочку, которая, уверен, станет достойным гражданином своей страны. Этот проект важен для всех без исключения, так как направлен на формирование гражданской ответственности, неравнодушного отношения к чужому горю, готовности в трудную минуту подставить плечо и протянуть руку помощи», — отметил председатель Волгоградской областной Думы.

Проект «Дети-герои» проводится Советом Федерации ежегодно с 2014 года.