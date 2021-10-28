Зугдиди, Грузия, , 16:39 — REGNUM С утра 28 октября абхазские власти закрыли движение через границу с Грузией на реке Ингури, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

Мост через реку Ингури на грузино-абхазской границе President.gov.ua

Закрытие границы не будет полным, так как будет прекращён лишь переход из Абхазии в Грузию. Из Грузию в Абхазию передвижение закрыто не будет.

Грузинская оппозиция обвинило правительство Грузии в сговоре с абхазскими властями и «российским оккупационным режимом». Как считает оппозиция, официальный Тбилиси достиг негласного соглашения с Сухумом и Москвой о закрытии границы с целью не допустить проживающих в Абхазии грузинских граждан — сторонников оппозиционного «Единого национального движения» ко второму туру местных выборов на избирательные участки на территории Грузии. Оппозиция утверждает, что абхазские власти будут выдавать разрешения на пересечение границы лишь сторонникам правящей партии «Грузинская мечта».

Напомним, что после завершения грузино-абхазской войны 1992−1993 в Гальском районе Абхазии продолжает проживать довольно многочисленное грузинское население.