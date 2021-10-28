Москва, , 16:32 — REGNUM Своей политикой Банк России может добиться усиления инфляции вместо ее понижения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин. Так он прокомментировал высказывание зампреда ЦБ Алексея Заботкина о том, что денежно-кредитная политика Банка России не мешает экономическому росту.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Денежно-кредитная политика ЦБ РФ сегодня выглядит очень странной, — сказал Ковригин. — Она была очень правильной в коронавирусном 2020 году — ключевая ставка была заметно снижена, что, безусловно, поддержало промышленность и бизнес в непростое время. Сейчас же, когда экономка не полностью восстановилась после локдаунов, а на горизонте забрезжила угроза новых жёстких запретов, мы убиваем экономический рост».

Экономист подчеркнул, что повышением ключевой ставки инфляцию предложения можно даже усилить — предложение может сократиться ещё больше.

«Производителям в условиях политики дорогих денег становится сложнее вести бизнес», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что из-за повышения ключевой ставки в России темп роста экономики с высокой вероятностью будет на уровне 2,5−2,7% вместо 3%.

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