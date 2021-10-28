Бишкек, , 16:31 — REGNUM Розничные цены на мясо в Киргизии за последний год увеличились на 22%. Об этом сообщили в национальном статистическом комитете республики.

Мясо Jon Sullivan

Сейчас стоимость килограмма говядины в среднем по стране составляет 478 сомов (394 рубля), что почти на 78 сомов (65 рублей) или на 20% больше, чем в конце октября 2020 года.

А средняя цена килограмма баранины в настоящее время складывается на уровне 485 сомов (399 рублей), что на 97 сомов (80 рублей) или на 25% превышает прошлогодний показатель.

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Цены на говядину в разных регионах колеблются от 410 до 500 сомов (от 338 до 412 рублей) за килограмм, а на баранину — от 430 до 550 сомов (от 354 до 453 рублей).

При этом наиболее сильно говядина подорожала в городах Каракол и Нарын — на 26,3%, а баранина активнее всего росла в цене в городах Кербене — 31,6% и Токмаке — на 29,7%.

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