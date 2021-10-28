Подгорица, , 16:31 — REGNUM Первые результаты разведки нефти на черногорском шельфе станут известны к концу 2021 года или в начале следующего года, сообщил 28 октября исполняющий обязанности директора управления углеводородов Марко Аджич.

Буровая на шельфе Gazprom.ru

Он заявил, что разведка была продлена, потому что заключительные работы потребовали больше времени.

«Мы находимся на глубине около 5400 метров, это самая глубокая скважина на Адриатике, и надеемся достичь месторождения через 500 метров», — сказал Аджич.

По его словам, прогнозы положительные, и если нефть будет найдена, он ожидает, что она будет очень качественной.

На вопрос, оказало ли предыдущее исследование негативное влияние на окружающую среду, Адзич сказал, что экологических инцидентов не было.

«Пока все безопасно. Концессионер сделал все для защиты, и большое внимание уделяется предотвращению утечки любой жидкости из скважины. Концессионер предоставил три корабля для немедленного реагирования в случае любого загрязнения», — заявил Аджич.