Ташкент, , 16:30 — REGNUM Около 200 миллионов долларов задолжали жители Узбекистана за предоставление услуг теплоснабжения. Об этом 28 октября сообщил журналистам заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Узбекистана Курбан Турсунов.

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«Доля населения, соблюдающего платежную дисциплину, составляет 50−60%», — отметил Турсунов.

Он сообщил, что остальные 35−40%, которые своевременно не платят за услугу, будут отключаться от теплоснабжения.

Как ранее сообщали ряд СМИ, потребители в Узбекистане задолжали за газ свыше 500 миллиардов сумов (один доллар-10 700 сумов).