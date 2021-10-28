Стокгольм, 28 октября, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Финансовый комитет риксдага 28 октября приступил к работе над госбюджетом Швеции на 2022 год. Оппозиция надеется, что сможет заблокировать правительственный законопроект по бюджету, передает новостное агентство TT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Умеренные и Христианские демократы работают над созданием совместного контрпредложения, и сейчас мы ищем для его принятия парламентскую поддержку», — заявила представитель «Умеренных» по вопросам политики и экономики Элизабет Свантессон.

В то же время Свантессон отказалась говорить, какие конкретные предложения может содержать в себе документ оппозиции.

Представитель «Шведских демократов» по экономическим и политическим вопросам Оскар Шёстедт также заявил, что в настоящее время цель оппозиции заключается в разработке общей альтернативы правительственному законопроекту по бюджету.