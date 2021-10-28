Бишкек, , 16:30 — REGNUM Инфляция в Киргизии в годовом выражении составила 11,8%, снизившись за последний месяц на 1,7%. Об этом говорится в материалах Национального банка республики.

Инфляция Picserver.org

Финансовый регулятор утверждает, что основными факторами, повлиявшими на инфляционные показатели в стране, являются рост мировых цен на продовольственные товары, повышение тарифов на электроэнергию и проезд в общественном транспорте.

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Также сильное влияние на инфляцию оказали неблагоприятные климатические условия, которые привели к снижению производства сельхозпродукции.

В Нацбанке отмечают, что по итогам января — сентября текущего года прирост реального ВВП Киргизии достиг положительной отметки на уровне 0,1%.

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