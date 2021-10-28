Москва, , 16:30 — REGNUM Если власти РФ позволят рублю укрепиться, то это приведет к снижению цен на импортные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас Минфин покупает валюту на 15,1 млрд рублей ежедневно. Может, покупку валюты следует временно сократить или вовсе остановить? Это окажет рублю поддержку, и он сможет укрепиться до 65−67 против доллара США, — сказал Коган. — Импортные товары станут дешевле, что снизит инфляционное давление. Сейчас многие продовольственные товары дорожают как раз из-за необходимости их импортировать. Укрепление рубля сдержит рост цен на такие продукты. Мы должны понимать, что наша инфляция частично — это еще и результат слабого рубля. Иными словами, это наша с вами плата за хорошую наполняемость бюджета и сверхприбыли экспортеров. Чудес не бывает. Хотим больше зарабатывать на экспорте и повышать доходы бюджета? Получаем рост цен на импортные товары и оборудование. Расплачиваемся за это более высокой инфляцией за счёт удорожания импортной составляющей».

Как пояснил Коган, слабый рубль — это высокие доходы бюджета от экспорта и неплохая жизнь экспортеров, но и более высокий уровень инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган заявил, что Банк России, несмотря на изменение ключевой ставки, не может остановить рост цен.