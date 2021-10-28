Москва, 28 октября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. Если власти РФ позволят рублю укрепиться, то это приведет к снижению цен на импортные товары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Сейчас Минфин покупает валюту на 15,1 млрд рублей ежедневно. Может, покупку валюты следует временно сократить или вовсе остановить? Это окажет рублю поддержку, и он сможет укрепиться до 65−67 против доллара США, — сказал Коган. — Импортные товары станут дешевле, что снизит инфляционное давление. Сейчас многие продовольственные товары дорожают как раз из-за необходимости их импортировать. Укрепление рубля сдержит рост цен на такие продукты. Мы должны понимать, что наша инфляция частично — это еще и результат слабого рубля. Иными словами, это наша с вами плата за хорошую наполняемость бюджета и сверхприбыли экспортеров. Чудес не бывает. Хотим больше зарабатывать на экспорте и повышать доходы бюджета? Получаем рост цен на импортные товары и оборудование. Расплачиваемся за это более высокой инфляцией за счёт удорожания импортной составляющей».

Как пояснил Коган, слабый рубль — это высокие доходы бюджета от экспорта и неплохая жизнь экспортеров, но и более высокий уровень инфляции.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Коган заявил, что Банк России, несмотря на изменение ключевой ставки, не может остановить рост цен.