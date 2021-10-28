Стокгольм, 28 октября, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Каждый четвертый шестиклассник в Швеции получил неудовлетворительную оценку по хотя бы одному предмету в течение весеннего семестра 2021 года. Об этом 28 октября сообщила радиостанция Sveriges Radio со ссылкой на отчет Национального агентства по образованию.

Федор Решетников. Опять двойка. 1952

Больше всего неудовлетворительных оценок было поставлено по предмету «Шведский язык как иностранный», где каждый третий ученик не набрал нужного числа баллов.

Представитель партии «Умеренных» по вопросам школьного образования Кристина Аксен Олин назвала результаты отчета «катастрофой».

«К сожалению, все исследования показывают, что многие из них получат неудовлетворительную оценку даже в девятом классе, если не принять ряд мер», — заявила политик в эфире радиостанции.