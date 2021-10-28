Барселона, Испания, 28 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. 28 октября руководство каталонской «Барселоны» объявило о назначении 49-летнего испанского специалиста Серхи Бархуана на пост временно исполняющего обязанности главного тренера основной команды. Предыдущий тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман был отправлен в отставку после вчерашнего поражения от «Райо Вальекано».

Richard Mulder — groengeelhart.nl Рональд Куман

Ранее Серхи Бархуан занимал пост главного тренера второй команды каталонского клуба.

Рональд Куман возглавлял каталонский клуб с 19 августа 2020 года. Под руководством нидерландского специалиста «сине-гранатовые» выиграли Кубок Испании.

В текущем сезоне после десяти сыгранных матчей «Барселона» с четырьмя победами и пятнадцатью очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.