Цены стремительно растут, и ЦБ РФ не может их остановить – профессор ВШЭ
Москва, 28 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Повышение ключевой ставки Банка России не помогает остановить рост цен, особенно на продовольствие. Об этом ИА REGNUM заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии роста» Евгений Коган.
«Цены на все, и особенно продовольствие, растут с невероятной быстротой, — сказал Коган. — Порой возникает ощущение, что данный процесс выходит из-под контроля. В очередной раз получено доказательство того, что, поднимай или не поднимай у нас ставку, а инфляция словно смеется над нами и растет на глазах. При этом нагло игнорируя меры Центрального банка».
Как полагает Коган, так как проблема инфляции в РФ носит не вполне монетарный характер, то и ключ к ее решению находится не в руках Банка России, отвечающего за монетарную политику, а скорее в руках правительства.
«Что у нас дорожает опережающими темпами? Продовольствие. Может ли ЦБ помочь нашим производителям продовольствия снизить свои издержки и наполнить полки магазинов дешевой морковкой или, к примеру, курятиной? При всем уважении к нашему регулятору, повелевать куриными бедрышками или картофельными глазками он не в силах», — подытожил Коган.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития РФ, в 2021 году соглашения с производителями, программы субсидирования, внешнеторговые меры способствовали стабилизации цен на ряд социально значимых продуктов питания.