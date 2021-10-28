Вашингтон, 28 октября, 2021, 18:33 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 28 октября надавид на свою Демократическую партию, чтобы продвинуть законопроект о социальных расходах, являющийся важной частью внутренней политики президента, сообщает Reuters.

(сс) The White House Команда Байдена

Ранее данный пакет мер был сокращен из-за того, что не всем чиновникам понравилась его завышенная цена. Позже цену снизили, но законопроект до сих пор не утвердили. Байден надеется убедить демократов в том, что законопроект выгоден для всей партии, которая с трудом соглашается поддержать его.

Президент прибудет в Сенат США в 9 утра по местному времени, чтобы встретиться с членами палаты представителей перед тем, как он выступит с речью перед репортерами, рассказывая о ходе переговоров по поводу его пакета мер, предполагающем выделение более $1,5 трлн на социальное здравоохранение.

Перед тем, как политик уедет в Европу, где в Риме встретится с участниками саммита G20, Байден обратиться к нации в 11:30 по местному времени из Белого дома.

Напомним, что Байден признал, что ключевые части его законопроекта, включающего социальные аспекты, скорее всего, придется существенно сократить. Изначально проект оценивался в $3,5 трлн, но республиканцы посчитали данную цифру необоснованно завышенной.

Ранее, 19 октября, Байден пообещал снизить цену до $2 трлн и предположил, что она может быть ниже $1,75 трлн.