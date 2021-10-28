Бишкек, 28 октября, 2021, 16:28 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе оказала министерству внутренних дел Киргизии техническую помощь, подарив комплекты компьютерного оборудования учебным заведениям правоохранительных органов.

ОБСЕ

Программный офис ОБСЕ предоставил 20 компьютеров и 5 принтеров Академии МВД, а также 10 компьютеров и 3 принтера Республиканскому учебному центру органов внутренних дел.

В милицейском ведомстве отмечают, что это оборудование позволит улучшить качества обучения и повышения квалификации будущих и действующих сотрудников правоохранительных органов Киргизии.

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