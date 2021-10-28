Москва, , 16:27 — REGNUM Почти 78% участников опроса, устроенного 27 октября 2021 года информагентством РИА Новости, высказались против введения обязательной вакцинации.

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Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные в ленте новостей агентства.

Проголосовало более 80 тыс. пользователей.

При этом почти три тысячи пользователей поставили отметку «дизлайк» под этим предложением, тогда как «лайк» выставлен семью сотнями человек.

Напомним, в обществе не утихает дискуссия об эффективности вакцинации от коронавируса на фоне роста числа новых заражений при увеличении количества привитых людей.

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