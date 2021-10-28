Санкт-Петербург, 28 октября, 2021, 16:31 — ИА Регнум. Шатёр вакцинации от коронавируса у станции метро «Приморская» в Василеостровском районе Санкт-Петербурга возобновил свою работу. Об этом 28 октября сообщили в пресс-службе администрации района. Кроме этого в Петербурге открыли пять новых пунктов вакцинации.

Vk.com/vonews Шатер вакцинации у метро «Приморская» (цитата группы «ВК» Василеостровский район Санкт-Петербурга)

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«В условиях роста заболеваемости — это отличная возможность привиться без предварительной записи. График работы шатра: с 08:00 до 20:00 с понедельника по субботу. Воскресенье — выходной», — уточнили в районной администрации.

За последнюю неделю октября в Петербурге открылось пять новых пунктов вакцинации, в том числе в стоматологической поликлинике №2 Василеостровского района (8-ая линия ВО, 41) и в стоматологической поликлинике №3 Василеостровского района (2-ая линия ВО, 12). Пункты работают с 08:00 до 20:00 по будним дням и субботам. В воскресенье — с 09:00 до 15:00.

Также пункты вакцинации открыты в ТЦ «Перекресток» на проспекте Большевиков, 32 (работает с 12:00 до 19:00 по будним дням и субботам); в ТЦ «Космос» на улице Типанова, 27/39 (работает с 14:00 до 19:00 часов по будним днях и с 11:00 до 17:00 в выходные); в Доме быта в Кронштадте на улице Ленина, 13 (работает: с 1 по 3 ноября с 17:00 по 20:00, 4 ноября — выходной. С 5−7 ноября с 12:00 до 16:00 и с 8 по 15 ноября с 16:00 до 20:00).