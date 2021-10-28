Рига, , 16:26 — REGNUM В Латвии за сутки от коронавируса cкончалось 64 инфицированных, сообщил национальный Центр профилактики и контроля заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

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Подчеркивается, что это исторический максимум за всю пандемию с зимы 2020 года. Девять жертв вируса были полностью вакцинированы, 42 умерших — старше 70 лет. Один — в возрастной группе 30−39 лет, трое — в возрастной группе 40−49 лет, двое — 50−59 лет, 16 человек — 60−69 лет, 13 человек — 70−79 лет, 23 — 80−89 лет, шестеро — 90−99 лет.

С начала октября нынешнего года в Латвии от «ковида» умерли уже 456 человек.

О предыдущем пике смертей (44) сообщалось 27 декабря 2020 года, когда в статистику попали летальные исходы за несколько дней рождественских праздников. 7 января 2021 года было зафиксировано 36 смертельных случаев за день.

Среднее число умерших в сутки за семидневный период — 29, это также новый антирекорд.

Общее число жертв коронавируса в Латвии составляет 3173 человек.

За минувшие сутки в Латвии сделано 24 032 тестов на коронавирус, анализы подтвердили 2 919 случаев инфекции. Доля положительных тестов составила 12,1%. Средняя за неделю доля положительных тестов — 12,9%.