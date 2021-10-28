Москва, , 16:25 — REGNUM Цифровой рубль можно сравнивать с колоколом, который звонит по современной системе управления финансами. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал высказывание первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, пообещавшей, что внедрение цифрового рубля принесет экономике РФ и ее гражданам ряд позитивных изменений.

Цифровой рубль Cbr.ru

«Самое малое, на что мы можем рассчитывать после введения цифрового рубля, — мгновенные и дешевые переводы между гражданами и юридическими лицами. А вот относительно юридических лиц сохраняется неопределенность, — сказал Ордов. — Но потенциал цифровой валюты заметно шире и масштабней, чем просто эффективность денежных транзакций. Это возможность изменить систему управления финансами, повысив ее эффективность и актуальность до современного технологического уровня».

Как пояснил Ордов, финтех уже стучит в двери мировых центробанков.

«Но «по ком звонит колокол»? Колокол звонит по современной системе управления финансами, так как текущая денежно-кредитная политика уже не способна служить интересам устойчивого развития экономики, а затраты на управление стали чрезмерными, включая финансовых посредников в лице кредитных организаций, — сказал экономист. — Пока разработкой цифрового рубля занимаются в ЦБ РФ, его потенциал будет существенно ограничен, но стоит уже сейчас разрабатывать систему реформирования российской и мировой финансовой системы, где пионеру могут достаться контроль над финансами всего мира, придя на смену гегемонии доллара. Игра стоит свеч, и победителями смогут стать единицы. Это и есть экономика знаний, финансы будущего».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что цифровой рубль потеснит позиции наличных денег в РФ.