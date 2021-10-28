Москва, , 16:24 — REGNUM Продолжающийся в РФ рост цен на недвижимость может поставить крест на планах жителей России обзавестись жильем при помощи ипотечного кредита, доступность которого продолжает сокращаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В настоящее время ипотечный кредит для большинства граждан является единственным способом получить собственное жилье или улучшить свои жилищные условия. Но рост цен на жилье может поставить крест на таких планах наших сограждан, так как доступность ипотечного кредита уже сокращается и продолжит сокращаться в ближайший год, — сказал экономист. — Боюсь, что рост ипотечного кредитования окончательно разделит граждан и регионы по стоимостному цензу».

Как пояснил Ордов, в крупных городах цены продолжают расти, а в регионах, где нет ликвидности, цены перестали иметь значение, так как нет желающих и способных купить жилую недвижимость.

«Не станет ли ипотека фактором нарастающего имущественного дисбаланса в обществе? Способна ли наша промышленность ответить ростом производства, а не цен на наличие подобного платежеспособного спроса? Ведь рост закредитованности — это вопрос времени, но не гарантия роста экономики, — сказал Ордов. — Главное — в конце пути оказаться не у разбитого ипотечного корыта, а с развивающимся строительным сектором, который оказывает мультипликативный эффект на всю экономику в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов заявил, что российские банки скоро хорошо заработают на ипотечном кредитовании.

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