Астрахань, 28 октября, 2021, 16:24 — ИА Регнум. Астраханская область просит у правительства РФ снять для неё ограничения по доле иностранной рабочей силы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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Министр физической культуры и спорта Астраханской области Нина Ивашкина сообщила, что для нужд ведомства ежегодно привлекается не более 7% иностранных граждан от общего числа работников. По словам первого заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сергея Трушкина, для отрасли строительства оптимальная доля рабочих-иностранцев составляет 80%.

Заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Екатерина Валентинова отметила, что до 2019 года для региона действовало особое положение, принятое на федеральном уровне. Доля иностранных работников, занятых в сельском хозяйстве, не ограничивалась 50%, как в других субъектах, а могла быть выше.

С приходом пандемии из-за нехватки рабочих рук астраханские фермеры не могут полностью убрать весь урожай, из-за чего продукция дорожает для конечного потребителя.

«Мы уже обратились к правительству страны с предложением с 2023 года снять с Астраханской области все ограничения по набору рабочих из иностранных государств, которые приезжают, чтобы помогать нашим фермерам выращивать и собирать сельскохозяйственную продукцию», — сообщила Валентинова.