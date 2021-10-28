Стокгольм, , 18:37 — REGNUM Правительство Швеции в 2020 году начало поиск нового генерального директора Агентства общественного здравоохранения. Теперь ясно, что после ухода Йохана Карлсона на пенсию его должность займет Карин Тегмарк Виселл. Об этом 28 октября сообщил телеканал SVT Nyheter.

Министр здравоохранения Швеции Лена Халленгрен и генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Йохан Карлсон проводят пресс-конференцию Government.se

В настоящее время Виселл является заместителем государственного эпидемиолога и руководителем отдела микробиологии в Агентстве общественного здравоохранения. В ведомстве она работает с 2007 года.

Нового главу Агентства общественного здравоохранения представила министр социальных дел Швеции Лена Халленгрен во время пресс-конференции.

«Назначение Карин Тегмарк Виселл на пост главы Агентства общественного здравоохранения является абсолютно безопасным решением», — заявила Халленгрен.