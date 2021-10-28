Москва, , 16:23 — REGNUM Когда цикл повышения ключевой ставки ЦБ РФ сменится циклом понижения, российские банки хорошо заработают на ипотечном кредитовании. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал точку зрения главы Сбербанка Германа Грефа о том, что в РФ у ипотеки есть потенциал роста в 2,5 раза.

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«Сегодня российские банки несут «убытки», так как их рекордная прибыль сократилась, по некоторым оценкам, на 20% от прогнозируемой, но в 2022 году, когда цикл повышения ставки сменится циклом снижения, выяснится, что российские банки очень неплохо заработают на кредитовании, — сказал Ордов. — Но главный вопрос и опасения относительно ипотечного кредитования все-таки связаны с влиянием на цену квадратного метра. Увеличения доли ипотечных кредитов в ВВП в 2,5 раза в ближайшей перспективе можно добиться ростом цены квадратного метра в сопоставимых пропорциях, чего нам бы всем не хотелось».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что увеличение ключевой ставки приведет к скорому и существенному росту ставок по ипотечным кредитам.

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