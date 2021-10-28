Москва, , 16:22 — REGNUM Последние шаги ЦБ РФ, направленные на увеличение ключевой ставки, не оставляют сомнений в скором и относительно существенном росте ставок по ипотечным кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Ипотека Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Герман Греф заявил о том, что ипотека способна стать главным драйвером экономического роста в России. И 2020 год показал, что это утверждение имеет право на жизнь. Однако уже 2021 год показал нам другое последствие роста ипотеки — бешеный рост стоимости строительных материалов и рост стоимости квадратного метра жилья, — сказал Ордов. — Стоит ли нам бояться или радоваться перспективе роста объема ипотечного кредитования в 2,5 раза? Вот уж кто точно будет этому радоваться, так это банки, так как ипотека представляет собой самую надежную форму потребительского кредитования, а последние новации ЦБ РФ в части увеличения ключевой ставки не оставляют сомнений в скором и относительно существенном росте ставок по ипотечным кредитам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на российском рынке жилья может возникнуть дисбаланс спроса и предложения.

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