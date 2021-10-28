Москва, 28 октября, 2021, 16:22 — ИА Регнум. Последние шаги ЦБ РФ, направленные на увеличение ключевой ставки, не оставляют сомнений в скором и относительно существенном росте ставок по ипотечным кредитам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Герман Греф заявил о том, что ипотека способна стать главным драйвером экономического роста в России. И 2020 год показал, что это утверждение имеет право на жизнь. Однако уже 2021 год показал нам другое последствие роста ипотеки — бешеный рост стоимости строительных материалов и рост стоимости квадратного метра жилья, — сказал Ордов. — Стоит ли нам бояться или радоваться перспективе роста объема ипотечного кредитования в 2,5 раза? Вот уж кто точно будет этому радоваться, так это банки, так как ипотека представляет собой самую надежную форму потребительского кредитования, а последние новации ЦБ РФ в части увеличения ключевой ставки не оставляют сомнений в скором и относительно существенном росте ставок по ипотечным кредитам».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что на российском рынке жилья может возникнуть дисбаланс спроса и предложения.