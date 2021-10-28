Москва, 28 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. На российском рынке жилья может возникнуть дисбаланс спроса и предложения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявила замдиректора института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ Татьяна Школьная.

(сс) nattanan23 Цены на жилье

«При грамотном обращении с таким инструментом, как ипотека, у нас огромный потенциал для роста. Однако очень важно, чтобы рост объемов ипотечного портфеля был синхронизирован с возможностями сектора строительства жилья и темпами роста доходов населения, — сказал Школьная. — В противном случае мы столкнемся с дисбалансом спроса и предложения на рынке жилья и негативными моментами, касающимися показателей качества и уровня доступности жилья. А если «уронить» перечисленные показатели, которые уже сейчас не на самом высоком уровне, то мы получим долгосрочные негативные эффекты для целых городов, агломераций и в конечном счете для всей экономики страны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Школьная объяснила, что у России невысокие показатели ипотечного портфеля в процентах от ВВП.