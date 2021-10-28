Подгорица, 28 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. Общий объем внешней торговли Черногории за период с 1 января по 30 сентября 2021 года, по предварительным данным, составил 2,130 миллиарда евро, что указывает на рост на 17,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете статистического ведомста Монстат.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

«Экспорт товаров составил 302 миллиона евро, а импорт — 1,8281 миллиарда евро. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт был выше на 18,7 процента, а импорт — на 16,8 процента. Покрытие импорта экспортом составило 16,5 процента и выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда оно составляло 16,3 процента «, — сообщает ведомство.

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по экспорту являются: Сербия (78 миллионов евро), Швейцария (24,5 миллиона евро) и Босния и Герцеговина (23,3 миллиона евро).

Крупнейшими внешнеторговыми партнерами по импорту являются: Сербия (368,9 млн евро), Китай (179,2 млн евро) и Германия (168,4 млн евро).