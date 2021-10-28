Москва, , 16:21 — REGNUM России следует ввести бесполетную зону над территорией Донбасса. Об этом 28 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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«Я не вижу никакой другой альтернативы, чтобы изменить ситуацию, кроме как объявить бесполетную зону над Донбассом», — сказал эксперт.

По его словам, России целесообразно выйти с такой инициативой и направить ее в Париж и Берлин, чтобы пригласить их совместно создать потенциала сил и средств, которые смогут обеспечить бесполетную зону для украинкой авиации и ударных беспилотников над Донбассом.

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