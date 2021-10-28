Москва, 28 октября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. России следует ввести бесполетную зону над территорией Донбасса. Об этом 28 октября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Я не вижу никакой другой альтернативы, чтобы изменить ситуацию, кроме как объявить бесполетную зону над Донбассом», — сказал эксперт.

По его словам, России целесообразно выйти с такой инициативой и направить ее в Париж и Берлин, чтобы пригласить их совместно создать потенциала сил и средств, которые смогут обеспечить бесполетную зону для украинкой авиации и ударных беспилотников над Донбассом.