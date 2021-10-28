Минск, 28 октября, 2021, 16:18 — ИА Регнум. Организованный за счёт белорусских налогоплательщиков в условиях пандемии праздник «Александрия собирает друзей» на малой родине Александра Лукашенко радует правительство Белоруссии. Об этом 28 октября время заседания постоянно действующего организационного комитета по подготовке и проведению республиканского праздника «Купалье» («Александрия собирает друзей») заявил зампред совмина республики Игорь Петришенко.

Government.by Игорь Петришенко

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Он сообщил: «В этом году программа мероприятий республиканского праздника «Купалье» была реализована в полном объеме. По отзывам многих гостей и участников агрогородку Александрия удалось не только собрать друзей, но и порадовать новыми идеями и проектами, сохранив при этом душевность и национальный колорит праздника. На такой результат и была нацелена работа оргкомитета и всех организаторов мероприятия».

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«У организаторов уже есть конкретные идеи и предложения по проведению предстоящего праздника. При этом необходимо детально поговорить о мерах, которые будут предприняты для обеспечения безопасности присутствующих на фестивале граждан. На каждом заседании оргкомитета красной нитью проводили установку, что все должно быть продумано до мелочей. Работа всех без исключения служб должна быть направлена как на упреждение возможностей возникновения внештатных ситуаций, так и на оперативное решение связанных с ними вопросов», — цитирует Петришенко правительственная пресс-служба.

Зампред правительства поставил задачи проведения праздника 9 июля 2022 года, сказав: «Необходимо внести предложения по совершенствованию инфраструктуры праздника, более широкому вовлечению молодежи в процесс подготовки и проведения фестиваля, обдумать новые подходы и идеи в организации проекта «Властелин села».

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